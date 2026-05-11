シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが、「肉を食べることは本質的に間違っている」との自身の発言をめぐり、激しいオンライン批判が起きている件について、あらためて強い姿勢を示した。 【写真】世界的歌姫米国土安全保障省から猛反論「ゴミのようなレトリック」 発端はエル誌の動画インタビューで「どんなことでも譲れない信念は？」と聞かれ、「みんな気に入らないと思うけど、肉