パリ・サンジェルマンが2027-28シーズンの新ユニフォームを発表したフランス1部リーグ・アンのパリ・サンジェルマン（PSG）は5月9日、2027-28シーズンに着用する新ユニフォームを正式発表した。クラブの伝統的なコードを取り戻したデザインに、ファンからは「懐かしさがあっていいね」と反響を呼んでいる。今回発表された新モデルは、ネイビーを基調としながら、前後に赤と白の太い中央ストライプがあしらわれた一着だ。本拠地