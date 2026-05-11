佐藤恵允が決勝ゴールをアシストしたイメージ通りに決まっていれば、まさにスーパーゴールだっただろう。5月10日に行われた、FC東京と東京ヴェルディの東京ダービー。後半アディショナルタイム7分、FC東京のMF佐藤恵允は、MF橋本拳人が競り勝ったハイボールを回収すると、シャペウでMF齋藤功佑をかわし、右足の太ももでボールをコントロール。そのまま右足インステップで鋭く振り抜いた。惜しくもシュートはミートし切れなかっ