◆米大リーグドジャース２―７ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打数無安打だった。これで４６打席連続ノーアーチ、直近２１試合でわずか１本と本塁打から遠ざかっている。１１日（同１２日）にはベッツが復帰する予定だが、試合後、ロバーツ監督は会見で“打順降