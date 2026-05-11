円谷プロダクションは、新テレビシリーズ『ウルトラマンテオ』を、テレ東系6局ネットで7月4日午前9時からの地上波放送を皮切りに多言語での同時期放送・配信する。主人公・光石イブキ（演：岩崎 碧）とともに物語を織りなす登場人物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優が解禁となった。【写真】解禁となったキャストたちプチ怪獣 プッチーの姿も！今年7月10日に誕生から60年をむかえるウルトラマンシリーズか