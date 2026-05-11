舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。三つ編み姿＆ノースリーブ姿を披露した。「沖縄で初めて行ったジャッキーステーキハウステンダーロインステーキ美味しかった」と、沖縄の老舗ステーキ店「ジャッキーステーキハウス」を訪れたことを報告。同店で人気No.1のジュージューパチパチの「テンダーローインステーキ」に、三つ編み姿＆ノース