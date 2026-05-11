巨大交差点が連続する「仙台バイパス」1日約8万台という東北地方随一の交通量を誇る国道が、仙台市を南北に貫く国道4号「仙台バイパス」です。このバイパスをめぐっては2025年2月、“超”がつくほど巨大な「箱堤」交差点が立体化され、走行環境が大きく変わりました。【何車線あんの!?】これが「日本一級にデカい平面交差点」です！（地図／写真）箱堤交差点は6車線道路（側道除く）の仙台バイパスに、東西方向の8車線の市道「