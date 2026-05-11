強引に物事を進めると運が乱れる週。周囲の空気を読みつつスローなペースで行動しましょう。仕事はプライオリティを心がけこなすと○。金運はアウェイな活動にツキあり。いつもと違う目線がサプライズを引き寄せます。恋愛は無意識にしつこいアプローチをしがち。気をつけて。