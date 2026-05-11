プライベートが充実。カスタマイズな旅もエンジョイできそう。習い事やへの投資も○。仕事はこだわり過ぎると成功が遠のく恐れが。柔軟なスタンスが開運アクションに。恋愛は華やか。感性が合う素敵な人に遭遇できそう。またカップルはリッチなレジャーで愛が深まります。