仕事は合理性重視に偏り失敗しがち。バランス良くこなしましょう。また金運は残り物には福が来る星回り。交際費を出し惜しみしないことも財運アップに繋がります。ただ、メンタル面は不安定。疲れているときは無理せず心を休ませること。恋愛も自分磨きに励み様子見が○。