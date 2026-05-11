運の変動を感じる週。ハイペースやパワフルモードで動いてきた人は一旦速度を緩めることが開運アクションに。仕事は今まで手がけてきたことを見直す好機。新たな気付きがあるかも。金運は断捨離で眠っていたお宝を発見しそう。恋愛は感性が真逆なタイプに惹かれる暗示。