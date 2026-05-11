達成感を味わえる週。停滞していたことも徐々に動き出します。ただ仕事は上目線な発言に注意。クライアントへの発言にも気をつけて。健康は整体やスパでリフレッシュを図ると○。恋愛は知り合いの紹介に出会いが潜んでいそう。カップルもアットホームなデートにツキあり。