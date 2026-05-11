冷静な判断力に優れる週。対人面も敵と味方を確実に見極められそう。仕事は多方面にチャンスが広がる暗示が。キャリア外の資格取得もツキあり。金運はブルー系のお財布が財運アップに。恋愛は目移りし迷いやすい傾向が。強引なタイプに押されて付き合うと後悔するので注意。