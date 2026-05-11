多忙ムードな星回り。オフスイッチを早めに切り替えないと泣きをみることに。特に仕事は、余裕を見ていた案件ほど急がされそう。金運はプチサプライズに恵まれます。7もラッキーナンバーに。恋愛はクールなタイプと進展する暗示が。相手が双子座なら運命の相手かも。