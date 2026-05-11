対人運が強い週。仕事も利害関係のない相手からチャンスが舞い込みそう。人との会話の中でお金儲けのヒントが生まれる暗示も。ただ、新しいことへのチャレンジは波乱。今目の前にあることをしっかりこなしていきましょう。恋愛は人が集まる場所にマメに足を運ぶと○。