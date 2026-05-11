テンションのアップダウンが激しい週。仕事もムラがあり人からの評価が極端に分かれる気配が。金運は予想外の出費に見舞われがち。グリーンの小物がオンもオフも運気安定カラーに。恋愛は一目惚れ的な恋に落ちそう。ただ、相手からの出方を見極め動いた方がいいかも。