欲しかったものが手に入るプチラッキー週。何事も淡々とこなしていれば、思い通りに流れていきそう。反対に欲張ると一気に運が停滞するので注意。対人面も穏やかな口調を心がけましょう。金運は自分へのご褒美買いにツキあり。妊活中の人は嬉しい知らせが舞い込む暗示も。