決断したことが裏目に出やすい週。また仕事は億劫な案件ばかり舞い込んできたり、苦手な人物と組まされる恐れも。得意な分野のアップデートに励み自信を植え付けることが開運アクション。金運は衝動買いに注意。恋愛は趣味のサークルなどで意気投合する人に出会えそう。