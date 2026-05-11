仕事運が好調。特にクリエイティブな分野で成功を手にできる暗示が。あえて面倒なことにチャレンジすることも運気アップに。また美容は毎日体重に乗るとやせモードに。金運はバランス感覚を心がけると潤いが続きます。恋愛は仕事関連の中に素敵な出会いが潜んでいそう。