何かを続けようとしても、途中でやめてしまう。そんな経験はないだろうか。継続できる人とできない人の違いは、意外にも意志の強さではない。日々の行動をどう積み重ねるか。そのシンプルな考え方が、習慣を大きく左右する。※本稿は、ブックデザイナー・習慣家の井上新八『「やりたいこと」も「やるべきこと」も全部できる！続ける思考』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。継続に最も大事なの