ＡＫＢ４８の小栗有以が１０日までに自身のインスタグラムを更新。インパクト抜群の特大ドーナツに、ファンから驚きの声が寄せられている。「お顔サイズドーナツに出会ってテンション上がった日〜るんっ」とつづり、黒のシャツに膝の辺りが開いたジーンズを着用した小栗は、特大サイズのドーナツを顔の横に並べたショットなどをアップ。ドーナツは小栗の顔とほぼ同じようなサイズだ。このドーナツはアメリカ・ロサンゼルスで