＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】驚きの“瞬殺劇” 実際の様子ざんばら髪の新幕下“19歳”力士が、はっけよい直後に対戦力士を瞬殺。あまりのスピード決着に「一気にいった！」「はええw」などとファンが騒然となった。いよいよ幕を開けた大相撲五月場所。初日に館内を沸かせたのが、幕下四十八枚目・高原（二子山）だ。身長173.3センチ、体重は115.5キロと角界の中ではそこまで大きな体というわけで