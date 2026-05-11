映画監督・脚本家 長久允氏の著書、『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』の刊行を記念したトークイベントが高円寺の蟹ブックスで開催された。ゲストに迎えたのは、作家・演出家の山田由梨氏。「ぜんぜんダメでパーフェクトなわたしたち、にしか書けないけれど世界に通用してしまう物語の作り方」をテーマに、2人に共通した創作における倫理観が語られた。（文／飯室佐世子）示し合わせていないけれど