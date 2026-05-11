本社テクニカルセンターと連携する形で誕生トヨタは5月7日に開催した『レクサスTZ』の世界初公開イベントに合わせて、『トヨタ・テクニカルセンター下山』（以下、TTC-S）を報道陣に公開した。【画像】実験部門と車両開発部門が一体に！『トヨタ・テクニカルセンター下山』の施設を初公開全14枚これまでもTTC-Sの開所式やスポーティモデルのプロトタイプ試乗会が行われることはあったが、内部の様々な施設を報道陣に一挙公開した