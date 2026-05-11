抜け感のある目もとメイクを楽しみたい人にぴったりな限定カラーが、K-パレットから登場♡2026年6月2日、人気シリーズ「K-パレット 1DAY TATTOO リキッドアイライナーa」より、数量限定色「EL11 フィルムロゼブラウン」が発売されます。ほんのりピンクを感じるセピアブラウンは、どこかレトロで今っぽい絶妙カラー。やさしい血色感と洒落感を同時に叶えてくれる、この夏注目のアイライナーです