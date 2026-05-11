アメリカのトランプ大統領は10日、戦闘終結に向けたアメリカの提案に対するイランの回答について「まったく受け入れられない」と批判しました。トランプ大統領は10日、SNSに「イランのいわゆる代表者からの回答を読んだ。気に入らない。まったく受け入れられない」と投稿しました。また、トランプ大統領はニュースサイト「アクシオス」の取材に対し、イランの回答について「不適切で、気に入らない」と述べ、拒否する考えを示しま