タレントでデザイナーの篠原ともえさんが5月9日までにインスタグラムを更新。自分用のトートバッグを作る様子を動画で公開した。【写真】「天才的」「本当に素敵」絶賛された完成品篠原さんは「ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作」と投稿。動画には、白くてふわふわとした特徴的なキルティング生地を、ミシンや手縫いで縫い上げていく様子が収められている。時折、ほおづえを