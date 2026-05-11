ノーベル化学賞受賞者のマイケル・レビット氏はこのほど、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の単独インタビューに応じました。レビット氏は中国で8年間にわたり教壇に立ち、研究の最前線で活躍してきました。レビット氏は世界的な人工知能（AI）の急発展について、「急速な発展とともに、責任問題との均衡を取らねばならない。我々はすべてのコンピューターチップ、すべてのプログラム、そしてその出力結果に