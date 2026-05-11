●ドジャース2−7ブレーブス○＜現地時間5月10日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが東地区首位ブレーブスとの本拠地3連戦を負け越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場したが、4試合ぶりのノーヒットに終わった。。ブレーブスの先発右腕エルダーに対し、初回の第1打席はフルカウントからゾーン真ん中付近のフォーシームに空振り三振。4点を追う3回裏の第2打席はカウント2-1から内角