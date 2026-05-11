ブレーブスとのカード最終戦【MLB】ブレーブス 7ー2 ドジャース（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのブレーブス戦に「1番・指名打者」で出場。4打数無安打1三振で4試合ぶりの無安打となった。チームは敗れ、2連敗となった。母の日恒例のピンクバットを握った第1打席では、相手先発エルダーの前に空振り三振。3回の第2打席に立つ前には、ネクストバッターズサークルで振