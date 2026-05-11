【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１０日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのブレーブス戦に１番指名打者で出場し、４打数無安打だった。連続試合安打は３で止まった。ドジャースは２―７で敗れ、２連敗となった。この日は「母の日」で、選手たちはピンク色の特製の道具を準備。大谷もベルト、スパイクなどをピンク色のものを使った。ただ、ピンク色のバットを使ったのは、空振り三振に倒れた一回の第１