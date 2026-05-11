◇米女子ゴルフツアーみずほアメリカズ・オープン最終日（2026年5月10日ニュージャージー州マウンテンリッジCC＝6735ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、12位から出た原英莉花（27＝NIPPONEXPRESSホールディングス）が1イーグル、3バーディー、2ボギーの69で回り、通算5アンダーで、前週のリビエラマヤ・オープンに続き2週連続で9位に入った。68で回った勝みなみ（27＝明治安田）は3アンダーで14位。71で回った