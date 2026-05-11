＜大相撲五月場所＞◇初日◇10日◇東京・両国国技館【映像】花道の付け人が見せた“ただならぬ”動き初日の結びの一番は波乱の決着となった。一人横綱として今場所に臨んだ豊昇龍に生じた“異変”を察知した二人の付け人が、アクシデント直後に花道で“ただならぬ”動きを見せ、その様子にファンが注目。「めっちゃ走ってる」「集まってきた」など驚きと心配の声が上がる一幕があった。問題のシーンは横綱・豊昇龍（立浪）と小