グリーンから離れた場所から寄せる上半身主体のアプローチの打ち方 パットアプローチやランニングアプローチが、比較的キャリーを少なくし、ラン主体でグリーンのすぐ近くから寄せるアプローチだったのに対し、S1は、グリーンから少し離れた位置からランよりもキャリーを長くしてボールを上げたり、スピンで止めるアプローチ。高速グリーンで威力を発