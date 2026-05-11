ゴルフでグリップは形が大事と言われる理由 手のひらに意識を向けて握るのは腕と体の一体感を出すのが目的 グリップは形が大事とよくいいますが、両手をどう握るかは人それぞれです。 腕や手の骨格の違いや打ちたい球筋などにより、スクエアに握る人や軽いストロンググリップに握る人、中にはウィークグリップ気味に握る人もいます。 大事なのは手のひらの真ん中を搾るように握ること。手のひらに意識を向けてグリッ