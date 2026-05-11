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【中国】 生産者物価指数（PPI）（4月）10:30 予想1.7%前回0.5%（前年比) 消費者物価指数（CPI）（4月）10:30 予想0.8%前回1.0%（前年比) 【米国】 中古住宅販売件数（4月）23:00 予想407.0万件前回398.0万件（中古住宅販売件数) 予想2.8%前回-3.6%（中古住宅販売件数・前月比) ※予定は変更することがあります