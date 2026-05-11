米株価指数先物下落、米イラン戦争終結見通し立たず 東京時間07:13現在 ダウ平均先物JUN 26月限49534.00（-157.00-0.32%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7399.25（-19.75-0.27%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限29258.25（-74.25-0.25%）