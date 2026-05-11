中東情勢にらみ、ドル高進む、ドル円は１５６．９０円台＝東京為替 ドル円は１５６.９０円台まで上昇。トランプ大統領がイラン側からの合意に向けた回答を、気に入らないと発言したことで中東紛争長期化懸念が広がった。イランは核施設の解体を拒否、高濃縮イランの一部を第３国並走するとする回答を仲介国となっているパキスタンに示していた。 USDJPY156.91