◇ナ・リーグロッキーズ0−6フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズは10日（日本時間11日）、フィリーズに0−6と零敗を喫し2連敗で16勝25敗、借金9となった。日米通算150勝を狙い先発した菅野智之投手（36）がシュワバーに2打席連続本塁打を浴びるなど、今季ワースト3被弾で5回5失点の3敗目（3勝）。だがシェーファー監督は、5回までマウンドに立ったベテラン右腕を「3回以降はいい形で投げていた。3