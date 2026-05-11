■MLBドジャース2ー7ブレーブス（日本時間11日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのブレーブス戦に“1番・DH”で先発出場し、4打数無安打。4試合ぶりのノーヒットとなった。チームもわずか2安打とブレーブス投手陣を攻略できず、連敗で2カードぶりの負け越しとなった。ブレーブスの先発・B.エルダー（26）、通算成績は7打数2安打、24年に1本塁打放っている。この日は“母の日”のため、バット、スパ