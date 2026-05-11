【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBA、レーカーズの八村塁が10日、ロサンゼルス近郊で行った練習後に取材に応じ、11日（日本時間12日）のサンダーとのプレーオフ（PO）カンファレンス準決勝（7回戦制）の第4戦へ向け「チームとして負けているので悔しい。一戦ずつ戦う」と力を込めた。八村は3点シュートを武器にPOで好調を維持している。ただチームは王者サンダーにここまで3戦全敗で、次戦で敗れればシーズンが終