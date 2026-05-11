俳優の北村有起哉が、10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（後0：45）に出演。俳優を志したきっかけや、若手時代に映画監督・今村昌平から厳しく叱責されたエピソードを明かした。番組には親交の深い俳優・鶴見辰吾もゲスト出演し、北村の俳優人生を振り返った。【写真】妻は朝ドラヒロイン！笑顔の高野志穂北村は、俳優の故・北村和夫さんを父に持つ二世俳優。「うちの親父が俳優だったんで