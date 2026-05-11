今回は、せっかくのデートを夫の元カノ親子に邪魔されたエピソードを紹介します。「私、まるで邪魔者じゃん…」「結婚して新居に引っ越してきましたが、新居の近くにはなぜか夫の元カノが住んでいるんです。この元カノは、何かとうちに来て夫に自分の子の面倒を見させようとして、モヤモヤします。夫も夫でそれを断らないんですよね。ちなみに元カノの子は、夫との子ではありません。この前のことですが、私は以前から夫とショッピ