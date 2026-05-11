『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）は、東京都知事選挙を題材にした政治ドラマだが、その台詞の力に毎週圧倒されている。 参考：『銀河の一票』は現実を変える「明るい方へ」“あかり”野呂佳代が立ち上がった理由とは 本作の主人公・星野茉莉（黒木華）は、与党である民政党幹事長・星野鷹臣（坂東彌十郎）の娘。父親の秘書として働きながら、いずれは都知事になって東京から国政を変えたいという夢を持っていた。