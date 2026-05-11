開催：2026.5.11 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 2 - 7 [ブレーブス] MLBの試合が11日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとブレーブスが対戦した。 ドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。 2回表、7番 エリ・ホワイト 4球目を打ってセンターへのタイムリ&