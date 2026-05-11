開催：2026.5.11 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 5 - 1 [メッツ] MLBの試合が11日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとメッツが対戦した。 Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するメッツの先発投手はウアスカル・ブラソバンで試合は開始した。 2回裏、9番 ライアン・バルトシュミット 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベー