人気レースクイーンの橘香恋（29）が11日までに自身のインスタグラムを更新。ノースリーブの黒コス姿で“モーニングコール”をした。「おはよう」とつづり、ノースリーブの黒コスチューム姿のスマイル・ショットをアップ。「お知らせ」として、28日に後楽園ホールで開催されるキックボクシングフェス.2「GOAT」のラウンドガール「GOATGirls」に決定したことを報告。「一緒にGOATを楽しみましょうっ」とつづった。また、