ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船をめぐり、現地時間11日夕方にも、乗客の下船作業が完了する見通しです。乗客らおよそ150人を乗せたクルーズ船は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に到着し、10日には乗客の日本人1人を含む19カ国の94人が船を下りました。スペインの保健相によりますと、11日は船の給油や物資の補給を行ったあと、午後から残る乗客の下船が進められる予定です。オーストラリア行きの便には