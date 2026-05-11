黒木華が主演するドラマ『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）より、今夜11日の第4話放送を前に、黒木演じる茉莉（まつり）の父で与党幹事長・星野鷹臣を演じる、坂東彌十郎からコメント到着した。【写真】物語は第二幕に突入！『銀河の一票』第4話場面写真ギャラリー本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、政治素人のスナックママ