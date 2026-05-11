メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県松阪市で登山をしていた63歳の男性が、登山道から転落して死亡しました。 死亡したのは三重県志摩市の無職、前田亮さん（63）です。 警察によりますと前田さんは9日朝、松阪市の池木屋山に登山へ出かけたあと、連絡が取れなくなっていました。 10日午前11時ごろほかの登山者から「滑落した登山者を発見した」という通報が警察にありました。 登山道から十数メートル下